"Ночлежка" вновь открывает пункты обогрева в Петербурге

Всего их два: вблизи Гавани на Васильевском острове и на Политехнической улице.

В Северной столице вновь начинают работать пункты обогрева "Ночлежки". Первый из них – в районе Гавани на Васильевском острове – откроется в ближайшие часы, а второй – на Политехнической улице – будет доступен с 17-го октября. Об этом сообщили в пресс-службе "Ночлежки".

В пункт обогрева, который представляет из себя большую утепленную палатку, помещается до 50-ти человек. В этом пространстве работает тепловая пушка, а сотрудники организации предлагают чай и ночлег. Помимо этого "Ночлежка" снабдит нуждающихся всей необходимой информацией относительно работы консультационной службы и реабилитационного приюта.

Ночёвка одного человека в тепле после горячего ужина стоит 287 рублей. Одна ночь работы пункта обогрева в Петербурге стоит 13 991 рубль. Всё, что мы делаем, работает с помощью неравнодушных людей. Пресс-служба "Ночлежки"

В настоящий момент в "Ночлежке" ищут кафе, рестораны и столовые, которые смогут помочь обеспечить посетителей пунктов обогрева горячей едой. Помимо этого в организации активно ищут волонтеров, готовых помочь в доставке питания и на дежурстве в палатках.

Напомним, что завтра в Ленобласти вновь обещают дождливую погоду.

Фото: ВКонтакте / Ночлежка