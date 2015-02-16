В Ленобласти 16 октября местами пройдут дожди

Местами ночью до -2 градусов.

В середине рабочей недели в Ленинградской области ожидается облачная с прояснениями погода. Об этом рассказали специалисты ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Местами в регионе 16 октября пройдут небольшие дожди. Ветер северо-западный, западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 0...+5 градусов, местами до -2, днем +5...+10 градусов. Атмосферное давление будет повышаться.

Ранее стало известно, когда в Петербург придет сухая погода.

Фото: Piter.tv (создано с помощью Stable Diffusion); МЧС