В Ленобласти 16 октября местами пройдут дожди

В середине рабочей недели в Ленинградской области ожидается облачная с прояснениями погода. Об этом рассказали специалисты ФГБУ "Северо-Западное УГМС".
Местами в регионе 16 октября пройдут небольшие дожди. Ветер северо-западный, западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 0...+5 градусов, местами до -2, днем +5...+10 градусов. Атмосферное давление будет повышаться.
Ранее стало известно, когда в Петербург придет сухая погода.
Фото: Piter.tv (создано с помощью Stable Diffusion); МЧС
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