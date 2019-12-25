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Стало известно, когда в Петербург придет сухая погода
Сегодня, 9:59
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Стало известно, когда в Петербург придет сухая погода

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А 15 октября облаков над городом еще много, также сегодня местами пройдет небольшой дождь.

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов рассказал, когда в регион придет сухая погода. 

А 15 октября облаков над городом еще много, также сегодня местами пройдет небольшой дождь. Осадки начнут отступать, в том числе и на всем западе Ленобласти. Температура воздуха пока остается на уровне +7…+8 градусов, но с середины дня постепенно начнет понижаться. 

На востоке области совсем другая погода – там мокрый снег, а столбики термометров показывают чуть выше 0 градуса. Снег подтаивает, и на земле останется только местами. Осадки в виде мокрого снега будут идти еще в первой половине дня, потом придет более теплый воздух. Однако температура воздуха существенно уже не повысится, так что +3…+4 градуса – максимум. 

Атмосферное давление в тылу циклона начало расти, сам циклон уже прошел Ладожское озеро и вышел на юг Карелии, поэтому с завтрашнего дня антициклон начнет определять погоду по всему нашему региону. Небольшой дождь завтра днем еще местами может пройти, но это будут уже последние осадки, в дальнейшем преимущественно сухая погода. 

Александр Колесов, главный синоптик Петербурга 

Фото: Piter.TV 

Теги: александр колесов, осадки
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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