Циклон принёс облака и дожди 15 октября в Петербург

Температура воздуха 15 октября в Петербурге +7…+9 градусов.

Во вторник Северная столица будет ощущать влияние циклона, который быстро смещается на север, и в середине дня его центр окажется уже над Карелией. Ожидается облачная и ветреная погода, пройдут небольшие дожди, на востоке Ленобласти местами с мокрым снегом. Такой прогноз дали

Температура воздуха 15 октября в Петербурге +7…+9 градусов, в Ленинградской области +5…+10 градусов. Ветер северо-западный 5-10 м/с.

В среду ожидается без существенных осадков и +8…+10 градусов.

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Фото: Piter.tv