  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Ленобласти 15 октября будет дождливая погода
Сегодня, 15:25
140
nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Ленобласти 15 октября будет дождливая погода

0 0

На востоке ночью на дорогах местами гололедица.

В Ленинградской области во вторник, 15 октября, ожидается облачная погода. Об этом жителям и гостям 47 региона рассказали в ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Ночью на западе региона пройдёт небольшой, местами умеренный дождь, на востоке также ожидаются осадки, местами сильные в виде дождя, в отдельных районах – с мокрым снегом. Днём в большинстве районов также будет дождь. Ветер ночью переменный 2-5 м/с, днем северо-западный 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью на западе +2...+7 градусов, на востоке -2...+3, днем +3...+8 градусов. На востоке ночью на дорогах местами гололедица. Атмосферной давление будет понижаться.

В Петербург на этой неделе вернется тепло. Прогнозом погоды поделился главный синоптик города Александр Колесов. 

Фото: Piter.tv (создано с помощью Stable Diffusion); МЧС

Теги: октябрь, погода
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии