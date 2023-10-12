В Ленобласти 15 октября будет дождливая погода

На востоке ночью на дорогах местами гололедица.

В Ленинградской области во вторник, 15 октября, ожидается облачная погода. Об этом жителям и гостям 47 региона рассказали в ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Ночью на западе региона пройдёт небольшой, местами умеренный дождь, на востоке также ожидаются осадки, местами сильные в виде дождя, в отдельных районах – с мокрым снегом. Днём в большинстве районов также будет дождь. Ветер ночью переменный 2-5 м/с, днем северо-западный 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью на западе +2...+7 градусов, на востоке -2...+3, днем +3...+8 градусов. На востоке ночью на дорогах местами гололедица. Атмосферной давление будет понижаться.

В Петербург на этой неделе вернется тепло. Прогнозом погоды поделился главный синоптик города Александр Колесов.

Фото: Piter.tv (создано с помощью Stable Diffusion); МЧС