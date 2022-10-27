На этой неделе в Петербург вернется тепло

Фон температуры воздуха составит +7…+9 градусов.

В Петербург на этой неделе вернется тепло. Прогнозом погоды поделился главный синоптик города Александр Колесов.

В небе 14 и 15 октября будет много облаков, поэтому в эти дни ожидаются осадки в виде мороси и небольшого дождя. Фон температуры воздуха составит +7…+9 градусов. Сегодня подует юго-восточной ветер, а завтра – северо-западный.

А с середины недели в Северной столице наступит хорошая погода, поскольку к региону подойдет антициклон с запада. Продлится этот период до выходных. Днем столбики термометров покажут +11…+13 градусов.

Помимо этого, по словам специалиста, во вторник к территории Ленобласти приблизится антициклон. Из-за этого возможны осадки в виде дождя, переходящего в мокрый снег.

Фото: Piter.TV