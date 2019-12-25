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В Петербурге 30 октября ожидаются дожди и похолодание
Сегодня, 8:26
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В Петербурге 30 октября ожидаются дожди и похолодание

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Температура воздуха в городе +8…+10 градусов, по области +6…+11 градусов.

Условия погоды в Петербурге в пятницу, 30 октября, определит небольшой волновой циклон, который формируется над северо-западом Ленинградской области. Об этом рассказал синоптик Михаил Леус в своем tg-канале. 

Ожидается облачность, пройдут дожди, немного похолодает. Температура воздуха в городе +8…+10 градусов, по области +6…+11 градусов. Также подует юго-западный ветер со скоростью 3-8 м/с, атмосферное давление упадет и составит 763 миллиметра рт. ст., что выше нормы. 

В субботу тоже обещают небольшие осадки, ночью +5…+7 градусов, днем +7…+9 градусов. 

Ранее синоптик Александр Колесов сообщил, что в начале ноября ожидается похолодание с понижением температуры ниже +5 градусов. К середине следующей недели большая вероятность осадков в виде мокрого снега. 

Фото: Piter.TV 

Теги: октябрь, погода
Категории: Новости СПб, Картина дня, Лента новостей,

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