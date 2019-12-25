Минувшая ночь побила температурный рекорд в Петербурге

Предыдущий лидер был +9,3 градуса в 1937 году.

В Петербурге минувшей ночью минимальная температура воздуха остановилась на отметке +9,9 градуса, что стало рекордом для 27 октября. Предыдущий лидер был +9,3 градуса в 1937 году, рассказал главный синоптик города Александр Колесов.

Вчерашний день также собрал все рекорды температуры: дневной показатель составил +13,1 градуса. Ранее на первом месте числились +12,5 градуса, которые отметились в 2019 году. Сутки 26 октября с температурой +12,4 градуса оказались самыми теплыми за весь ряд инструментальных наблюдений.

Получается, что в нашем регионе установился очень теплый период с перекрытием рекордов температуры, в Петербурге она уже три ночи подряд экстремальная. До конца месяца сохраняется очень теплая погода, надеюсь, уже без рекордов температуры, но с плавным понижением температуры к 1 ноября. Александр Колесов, синоптик

В начале ноября ожидается похолодание с понижением дневной температуры ниже +5 градусов, к середине следующей недели большая вероятность осадков в виде мокрого снега.

Ранее на Piter.TV: в Петербурге 27 октября обойдется без осадков.

Фото: Piter.TV