В Петербурге 27 октября обойдется без осадков

Температура воздуха в городе +10…+12 градусов.

На погоду в Петербурге во вторник, 27 октября, повлияет западно-восточный поток, сформированный парой североатлантических циклонов, расположившихся над Баренцевым и Норвежским морями. Об этом рассказал синоптик Михаил Леус в своем tg-канале.

В такой ситуации будет облачно, во второй половине дня с прояснениями, а также без осадков. По области местами пройдут кратковременные дожди.

Температура воздуха в городе +10…+12 градусов, в Ленинградской области +8…+13 градусов. Подует юго-западный ветер со скоростью 4-9 м/с. Атмосферное давление составит 768 миллиметров рт. ст., что выше нормы.

В среду тоже без дождей, ночью +5…+7 градусов, днем +10…+12 градусов.

Ранее на Piter.TV: в Ленобласти в конце октября и начале ноября ожидаются несколько периодов геомагнитных возмущений.

Фото: Piter.TV