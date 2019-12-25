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В Петербурге 27 октября обойдется без осадков
Сегодня, 8:25
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В Петербурге 27 октября обойдется без осадков

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Температура воздуха в городе +10…+12 градусов.

На погоду в Петербурге во вторник, 27 октября, повлияет западно-восточный поток, сформированный парой североатлантических циклонов, расположившихся над Баренцевым и Норвежским морями. Об этом рассказал синоптик Михаил Леус в своем tg-канале. 

В такой ситуации будет облачно, во второй половине дня с прояснениями, а также без осадков. По области местами пройдут кратковременные дожди. 

Температура воздуха в городе +10…+12 градусов, в Ленинградской области +8…+13 градусов. Подует юго-западный ветер со скоростью 4-9 м/с. Атмосферное давление составит 768 миллиметров рт. ст., что выше нормы. 

В среду тоже без дождей, ночью +5…+7 градусов, днем +10…+12 градусов. 

Ранее на Piter.TV: в Ленобласти в конце октября и начале ноября ожидаются несколько периодов геомагнитных возмущений. 

Фото: Piter.TV 

Теги: осень, погода
Категории: Новости СПб, Картина дня, Лента новостей,

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