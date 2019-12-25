Первый снег в Петербурге может выпасть 15 октября

В Петербурге 15 октября может выпасть первый снег. Об этом сообщили в погодном центре "Фобос".
Согласно прогнозу синоптиков, во вторник ожидаются переменная облачность, небольшой снег и сильный туман. При этом температура воздуха составит до +7 градусов.
А 14 октября в Северной столице пройдут дожди: погоду сформирует северная периферия циклона "Хельма". Поэтому завтра возможен гололед.
Получится предположить, что снег не задержится в Петербурге, поскольку уже 16 октября будет солнечно, столбики термометров покажут до +10 градусов.
Фото: Piter.TV
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