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Первый снег в Петербурге может выпасть 15 октября
Сегодня, 9:27
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Первый снег в Петербурге может выпасть 15 октября

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Предположительно, снег растает, поскольку уже 16 октября воздух прогреется до +10 градусов.

В Петербурге 15 октября может выпасть первый снег. Об этом сообщили в погодном центре "Фобос". 

Согласно прогнозу синоптиков, во вторник ожидаются переменная облачность, небольшой снег и сильный туман. При этом температура воздуха составит до +7 градусов. 

А 14 октября в Северной столице пройдут дожди: погоду сформирует северная периферия циклона "Хельма". Поэтому завтра возможен гололед. 

Получится предположить, что снег не задержится в Петербурге, поскольку уже 16 октября будет солнечно, столбики термометров покажут до +10 градусов. 

Фото: Piter.TV 

Теги: первый снег, погода в петербурге
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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