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"Хельма" 14 октября закроет Петербург плотными облаками
Сегодня, 8:33
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

"Хельма" 14 октября закроет Петербург плотными облаками

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Температура воздуха 14 октября в Петербурге +8…+10 градусов.

В начале рабочей недели Северная столица окажется под влиянием северной периферии циклона "Хельма". Он продолжит закрывать небо над регионом плотными облаками, и местами отметится небольшими дождями и моросью, рассказали синоптики "Фобос" на портале "Метеовести".

Температура воздуха 14 октября в Петербурге +8…+10 градусов, в Ленинградской области +5…+10 градусов. Ветер юго-восточный 2-7 м/с.

Во вторник временами ожидаются дожди и +7…+9 градусов.

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Фото: Piter.tv 

Теги: октябрь, осень, погода
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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