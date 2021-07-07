"Хельма" 14 октября закроет Петербург плотными облаками

Температура воздуха 14 октября в Петербурге +8…+10 градусов.

В начале рабочей недели Северная столица окажется под влиянием северной периферии циклона "Хельма". Он продолжит закрывать небо над регионом плотными облаками, и местами отметится небольшими дождями и моросью, рассказали синоптики "Фобос" на портале "Метеовести".

Температура воздуха 14 октября в Петербурге +8…+10 градусов, в Ленинградской области +5…+10 градусов. Ветер юго-восточный 2-7 м/с.

Во вторник временами ожидаются дожди и +7…+9 градусов.

Подписывайтесь на наши страницы в "ВКонтакте" и Telegram! Чтобы узнавать интересные городские новости одними из первых.

Фото: Piter.tv