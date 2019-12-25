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В Петербурге облака ограничат прогрев воздуха в четверг
Сегодня, 8:35
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В Петербурге облака ограничат прогрев воздуха в четверг

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Ожидается облачная с прояснениями погода, местами пройдут небольшие дожди.

Метеорологические условия в четверг, 29 октября, в Петербурге определит периферия циклона, выходящего центром на север Скандинавии. Как рассказал синоптик Михаил Леус в своем tg-канале, ожидается облачная с прояснениями погода, местами пройдут небольшие дожди. 

Температура воздуха в городе +8…+10 градусов, в Ленинградской области +7…+12 градусов. Ветер южный 2-7 м/с, атмосферное давление составит 767 миллиметров рт. ст., что выше нормы. 

В пятницу возможны локальные осадки, ночью столбик термометра покажет +5…+7 градусов, днем +8…+10 градусов. 

Ранее на Piter.TV: ночью 27 октября минимальная температура воздуха остановилась на отметке +9,9 градуса, что стало рекордом. Предыдущий лидер был +9,3 градуса в 1937 году. 

Фото: Piter.TV 

Теги: октябрь, погода
Категории: Новости СПб, Картина дня, Лента новостей,

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