В Петербурге облака ограничат прогрев воздуха в четверг

Ожидается облачная с прояснениями погода, местами пройдут небольшие дожди.

Метеорологические условия в четверг, 29 октября, в Петербурге определит периферия циклона, выходящего центром на север Скандинавии. Как рассказал синоптик Михаил Леус в своем tg-канале, ожидается облачная с прояснениями погода, местами пройдут небольшие дожди.

Температура воздуха в городе +8…+10 градусов, в Ленинградской области +7…+12 градусов. Ветер южный 2-7 м/с, атмосферное давление составит 767 миллиметров рт. ст., что выше нормы.

В пятницу возможны локальные осадки, ночью столбик термометра покажет +5…+7 градусов, днем +8…+10 градусов.

Ранее на Piter.TV: ночью 27 октября минимальная температура воздуха остановилась на отметке +9,9 градуса, что стало рекордом. Предыдущий лидер был +9,3 градуса в 1937 году.

Фото: Piter.TV