Петербург в среду окажется на периферии антициклона

Температура воздуха в городе +11…+13 градусов, в Ленинградской области +8…+13 градусов.

В формирование метеорологических условий в Петербурге 28 октября вмешается барический гребень с юго-востока. Об этом рассказал синоптик Михаил Леус в своем tg-канале.

В регионе ожидается облачная с прояснениями погода, обойдется без осадков. Температура воздуха в городе +11…+13 градусов, в Ленинградской области +8…+13 градусов. Ветер южный 3-8 м/с, а атмосферное давление будет слабо расти и составит 770 миллиметров рт. ст., что выше нормы.

В четверг дожди тоже обойдут Северную столицу стороной, ночью +3…+5 градусов, днем +9…+11 градусов.

Ранее на Piter.TV: ночью 27 октября в Петербурге минимальная температура воздуха остановилась на отметке +9,9 градуса, что стало рекордом. Предыдущий лидер был +9,3 градуса в 1937 году.

Фото: Piter.TV