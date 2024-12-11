Как "Ночлежка" провожала на пенсию старый автобус-помощник

Проект ищет средства на замену транспорта, который помогал кормить и защищать бездомных 8 лет

Волонтерский проект "Ночлежки" простился со старым автобусом, который долгие годы развозил горячую еду тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации. Однако со временем он стал выходить из строя — в прошлом году поломки случались в среднем раз в месяц. Теперь автобус нуждается в серьезном ремонте, и команда приняла решение заменить его на новый.

В честь "выхода на пенсию" автобуса 1 и 2 марта во дворе пространства "Севкабель Порт" прошла мини-выставка. Гости могли увидеть сам автобус, узнать историю проекта, взять на память открытки с его изображением и получить листовки с адресами помощи "Ночлежки", чтобы передать тем, кто в ней нуждается. Также волонтеры собирали подорожники и жетоны для клиентов благотворительной организации.

Сейчас идет сбор средств на новый автобус, который сможет снова выйти в ночные рейсы и продолжить помогать людям. Всего "Ночлежке" требуется собрать 1,5 миллиона рублей. Если денег окажется больше, то их направят на нужды самого проекта. Собрать сумму хотят до 10 марта

Видео: Piter.TV, Анастасия Сорокина