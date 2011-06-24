День святого Валентина намерены праздновать только 15% петербуржцев

Среди женатых петербуржцев праздник планируют отметить лишь 12%, в то время как свободные респонденты чаще хотят провести этот день романтично — целых 26%.

Каждый второй мужчина моложе 35 лет собирается подарить букет своей возлюбленной ко Дню святого Валентина 14 февраля. Такие выводы сделал сервис по поиску работы SuperJob, проведя опрос среди представителей трудоспособного населения.

Любопытно, что праздник отмечают далеко не все жители Петербурга — всего 15%. Наибольшее число желающих отпраздновать приходится на молодежь: среди молодых респондентов до 35 лет празднует почти четверть (24%), а вот граждане старшего возраста (старше 45 лет) менее активны — всего 6%. Среди женатых петербуржцев праздник планируют отметить лишь 12%, в то время как свободные респонденты чаще хотят провести этот день романтично — целых 26%.

Традиция дарения цветов тоже довольно специфична. Только треть мужчин, имеющих пару, признались, что купят цветы любимой даме. Интересно, что незамужняя публика проявляет больший интерес к подарочным букетам, нежели семейные пары. Цветочные магазины ожидают наплыв покупателей среди молодых мужчин младше 35 лет — половина из них намерена приобрести цветы 14 февраля.

Однако корпоративный сектор практически равнодушен к этому событию. Лишь одна сотая доля фирм готова как-то поддержать праздник в коллективе в 2026 году.

