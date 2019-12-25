Ведущий шоу "Маска" на НТВ анонсировал появление новых героев

Он заявил, что зрители увидят новых персонажей уже через неделю.

Ведущий шоу "Маска" на НТВ Вячеслав Макаров вышел в прямой эфир в Instagram, где анонсировал своим подписчикам появление новых таинственных героев на проекте.

"Ребята, минуточку терпения. Я бы сказал, неделечку терпения — и гости обязательно появятся. Ждите спецгостей — это вообще будет улет", - заявил Макаров, дав понять поклонникам шоу, что новые персонажи появятся уже через неделю.

В девятом выпуске шоу, который показали в минувшее воскресенье, "Маску" покинул Марк Тишман. Певец выступал в образе Белого Орла.

Фото: Instagram / vyacheslav_star