Дочь спикера Заксобрания Петербурга решила вернуть себе отцовскую фамилию

Дочь бывшего спикера ЗакСа Петербург Вячеслава Макарова Марины Лыбанева решила взять после победы на выборах фамилию отца. Об этом сообщила "Фонтанка" 21-го сентября.
По предварительным данным, заместитель главы Петроградского района одерживает победу в округе №3. Отрыв от кандидата на втором месте был значительным. Сам спикер Вячеслав Макаров будет работать в Госдуме.
Во второй день голосования на УИК №1806 задержали мужчину, который пытался вбросить бюллетени за Марину Лыбанева. В момент задержания петербуржец сбросил листки на пол и сделал вид, что это не его.
Фото: сайт администрации Петроградского района
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