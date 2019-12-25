Дочь спикера Заксобрания Петербурга решила вернуть себе отцовскую фамилию

Скорее всего, можно говорить о том, что Марина Лыбанева войдет в новый состав ЗакСа.

Дочь бывшего спикера ЗакСа Петербург Вячеслава Макарова Марины Лыбанева решила взять после победы на выборах фамилию отца. Об этом сообщила "Фонтанка" 21-го сентября.

По предварительным данным, заместитель главы Петроградского района одерживает победу в округе №3. Отрыв от кандидата на втором месте был значительным. Сам спикер Вячеслав Макаров будет работать в Госдуме.

Во второй день голосования на УИК №1806 задержали мужчину, который пытался вбросить бюллетени за Марину Лыбанева. В момент задержания петербуржец сбросил листки на пол и сделал вид, что это не его.

Фото: сайт администрации Петроградского района