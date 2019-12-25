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Дочь спикера Заксобрания Петербурга решила вернуть себе отцовскую фамилию
Сегодня, 13:25
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Дочь спикера Заксобрания Петербурга решила вернуть себе отцовскую фамилию

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Скорее всего, можно говорить о том, что Марина Лыбанева войдет в новый состав ЗакСа.

Дочь бывшего спикера ЗакСа Петербург Вячеслава Макарова Марины Лыбанева решила взять после победы на выборах фамилию отца. Об этом сообщила "Фонтанка" 21-го сентября.

По предварительным данным, заместитель главы Петроградского района одерживает победу в округе №3. Отрыв от кандидата на втором месте был значительным. Сам спикер Вячеслав Макаров будет работать в Госдуме. 

Во второй день голосования на УИК №1806 задержали мужчину, который пытался вбросить бюллетени за Марину Лыбанева. В момент задержания петербуржец сбросил листки на пол и сделал вид, что это не его. 

Фото: сайт администрации Петроградского района

Теги: выборы, вячеслав макаров, марина лыбанева
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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