В Петербурге на УИК № 1806 задержали мужчину с бюллетенями за Марину Лыбаневу

У молодого человека нашли 15 бюллетеней за Марину Лыбаневу, его доставили в отделение полиции.

В субботу, 18 сентября, в Приморском районе Петербурга в МО Ланское на УИК № 1806 полицейские задержали мужчину, который пришел со своими бюллетенями. В них стояли галочки за дочь бывшего спикера городского парламента Вячеслава Макарова Марину Лыбаневу. Об этом в своём Telegram-канале сообщила оппозиционный политик Ирина Фатьянова.

По словам Фатьяновой, молодой человек, который не брал бюллетени, уверенно шел к урнам "с подозрительно большой пачкой. Бдительный ЧСПГ решил подойти ближе, чтобы убедиться в своих сомнениях". После этого мужчина попытался убежать, но у него не получилось.

У молодого человека нашли 15 бюллетеней за Марину Лыбаневу, его доставили в отделение полиции.

Недавно Piter.tv сообщал, что в поселке Александровская "заминировали" избирательный участок №1992. Там один мужчина пытался уйти с участка вместе с толстой пачкой бюллетеней, которую спрятал под курткой.

Ранее в Петроградском районе предотвратили попытку вброса бюллетеней.

Фото: Piter.tv