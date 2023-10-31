Команда Марии Михайловой выдвигается в муниципальные депутаты Петербурга

Большая часть представителей команды главы «ИнФинТеха», экс-кандидата в губернаторы Санкт-Петербурга и координатора штаба общественной поддержки Александра Беглова Марии Михайловой зарегистрированы на предстоящих муниципальных выборах. Михайлова поздравила кандидатов и назвала это событие промежуточной победой.

В пятницу, 2 августа стало известно об успешной регистрации в качестве кандидатов в муниципальные депутаты Санкт-Петербурга больше части команды координатора штаба общественной поддержки Александра Беглова Марии Михайловой. Об этом она рассказала в своих соцсетях.

Почти все наши ребята, которые приняли решение выдвинуться в муниципальные депутаты, успешно зарегистрированы! Команда представлена как в Санкт-Петербурге, так и в Ленобласти. Считаю это промежуточной, но очень важной победой! Мария Михайлова

При этом она отметила, что процесс не обошелся без "спорных ситуаций" с некоторыми кандидатами, которые находятся на стадии решения. По данным ряда изданий, поддержку от координатора штаба Беглова могли получить более сотни кандидатов преимущественно специалистов из сферы IT и медиа-эксперты. Именно они, по словам самой Михайловой, являются "костяком" ее команды.

Напомним, возглавляющая первый в России частный технопарк "Корпорация "ИнФинТех"" Мария Михайлова баллотировалась на должность губернатора Санкт-Петербурга, заручившись поддержкой более 14% избирателей согласно предварительным опросам. Однако сняла свою кандидатуру, объявив об объединении с командой действующего губернатора Александра Беглова ради общего благополучия города.

Центральной частью ее предвыборной программы "Петербург 2100" была цифровизация городской системы управления и координации. Михайлова предложила "оцифровать" мигрантов с целью учета и контроля для решения острого городского вопроса, внедрить цифровую систему в процессы всесезонной уборки города и другие. Также она выступила за глобальные изменения скандального законопроекта о комплексном развитии территорий (КРТ) или его полной отмены, тем самым поддержав несогласных с его введением петербуржцев.

На прошлой неделе депутат ГД РФ, заместитель председателя Комитета ГД РФ по информационной политике Сергей Боярский торжественно вручил Михайловой удостоверение координатора штаба общественной поддержки Александра Беглова. Глава "ИнФинТеха" поблагодарила команду действующего губернатора за оказанное доверие и поддержку, отметив, что в трудные времена необходимо отбросить личные амбиции ради общего благосостояния родного Петербурга.

Фото: ИнФинТех