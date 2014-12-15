В своей речи глава технопарка Мария Михайлова выразила поддержку действующему губернатору и заявила о своем твердом намерении содействовать всем процессам развития Санкт-Петербурга.

В пятницу, 26 июля, в рамках работы штаба общественной поддержки кандидата в губернаторы Санкт-Петербурга Александра Беглова произошло знаковое событие. Депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Сергей Боярский вручил главе технопарка "Корпорация "ИнФинТех" Марии Михайловой удостоверение координатора. Этот шаг стал символом нового этапа в развитии предпринимательской среды города и подтверждением правильного выбора Беглова.

Мария Михайлова — выдающаяся личность в предпринимательской среде Санкт-Петербурга. За ее плечами успешная координация деятельности более 5000 предпринимателей, что свидетельствует о ее умении организовать и вдохновить людей на достижение общих целей. Именно этот фактор стал ключевым в решении Александра Беглова пригласить ее в свою команду.

Во-первых, ее опыт и способности к объединению предпринимателей обеспечивают мощную поддержку со стороны бизнеса. В современном мире успешное развитие города невозможно без активного участия предпринимателей, и Михайлова уже доказала, что способна наладить конструктивное взаимодействие между бизнесом и городской властью.

Во-вторых, ее вклад в цифровизацию и инновации идеально сочетается с программой Беглова по модернизации Санкт-Петербурга. Под руководством главы "Инфотеха" Михайловой технопарк "Корпорация "ИнФинТех"" стал центром передовых технологий и инновационных решений, что способствует созданию новых рабочих мест и привлечению инвестиций в город.

В своей речи глава технопарка Мария Михайлова выразила поддержку действующему губернатору и заявила о своем твердом намерении содействовать всем процессам развития Санкт-Петербурга, включая координацию бизнес-сообщества для помощи городу и участия в управленческих процессах.

От лица всего предпринимательского сообщества хочу пожелать Александру Дмитриевичу победы на этих выборах. Мы поддерживаем и считаем своим долгом взять на себя часть важной работы по координации бизнеса вокруг помощи городу. Мы стремимся не только к тому, чтобы город поддерживал нас, но и к активному включению в процессы управления для эффективного развития Санкт-Петербурга, — заявила Михайлова.

В свою очередь, Сергей Боярский отметил заметные позитивные изменения в Петербурге за последние годы. Город стал более современным и комфортным для жизни, что особенно важно для его жителей и гостей.

Город стал уютнее, чище и современнее. Каждый день происходят положительные изменения. Я сам живу на Чернышевской и очень рад, что станция метро открылась после реновации, — поделился Боярский.

Таким образом, включение Марии Михайловой в команду Александра Беглова является стратегически верным шагом, который не только укрепляет позиции губернатора, но и способствует дальнейшему процветанию и модернизации Санкт-Петербурга. Ее умение объединить и вдохновить бизнес-сообщество станет одним из ключевых факторов в успешном развитии города в ближайшие годы.

Фото: ИнФинТех