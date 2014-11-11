Петербургские суды перед выборами зарегистрировали 336 исков

Районные суды уже рассмотрели 327 исков.

В районных судах Петербурга зарегистрировали 336 административных исков, которые касаются оспаривания действий территориальных избирательных комиссий и просьб о регистрации или ее отмене в отношении кандидатов. Об этом сообщила руководитель объединенной пресс-службы городских судов Дарья Лебедева.

Отмечается, что районные суды уже рассмотрели 327 исков. Больше всего зарегистрировано в Смольнинском суде – 63 дела, Невском суде – 48 дел и Красносельском суде – 35 дел.

В Петербургский городской суд для рассмотрения в апелляционном порядке поступило 193 дела – 58%. Рассмотрено 181 дело. По результатам рассмотрения только семь решений районных судов или 3,9% отменены с вынесением нового решения.

Безусловно, я не исключаю, что что-то еще дойдет по почте, например, но на порядок цифр уже, вряд ли, повлияет. Дарья Лебедева, руководитель объединенной пресс-службы судов Петербурга

Ранее мы рассказывали о том, что за 20 дней в суды Петербурга поступило более 8 тыс. дел.

Фото: Piter.TV