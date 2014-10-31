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За 20 дней в суды Петербурга поступило более 8 тыс. дел
Сегодня, 19:58
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За 20 дней в суды Петербурга поступило более 8 тыс. дел

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За такой же период в 2023 году поступило 5,8 тыс. гражданских и 1,4 тыс. административных дел.

С 8 по 28 августа в районные суды Петербурга поступило 6,6 тыс. гражданских и 1,7 тыс. административных дел. Об этом сообщила руководитель объединенной пресс-службы городских судов Дарья Лебедева. 

Также отмечается, что за такой же период в 2023 году поступило 5,8 тыс. гражданских и 1,4 тыс. административных дел. 

И да, мы не жалуемся, а восхищаемся оперативностью! Примем к сведению, как оказывается стороны все быстро в суды могут приносить и подавать. 

Дарья Лебедева, руководитель объединенной пресс-службы судов Петербурга

Также на фото, опубликованном в tg-канале Дарьи Лебедевой, она показала поступившие дела одному судье за один день. 

Фото: Telegram / ЛЕБЕДИНОЕ озеро

Теги: административные дела, гражданские дела, суды петербурга
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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