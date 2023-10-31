В реестр иностранных агентов внесли двух петербургских депутатов

Реестр иностранных агентов был обновлен 5 июля.

Министерство юстиции РФ в пятницу, 5 июля, обновило реестр иностранных агентов. В перечень попали петербургские депутаты.

Иностранным агентом признан депутат муниципального образования (МО) "Литейный округ" Сергей Трошин*. Отмечается, что он "распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти РФ решениях и проводимой ими политике, участвовал в создании для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов, осуществлял пропаганду ЛГБТ**-отношений".

Кроме того, иностранным агентом стал экс-депутат МО "Невский округ" Федор Уткин*, который "выступал против специальной военной операции на Украине, распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти РФ решениях и проводимой ими политике, участвовал в распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов".

Ранее в реестр иностранных агентов попали также депутаты Петербурга.

Фото: Федеральная нотариальная палата

* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.

** Движение признано в РФ экстремистским и запрещено.