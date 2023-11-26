Двое петербургских мундепов внесены в реестр иностранных агентов

Министерство юстиции РФ 21 июня обновило реестр иноагентов.

Министерство юстиции РФ 21 июня обновило реестр иностранных агентов. В него попали бывшие муниципальные депутаты из Петербурга.

Так, иностранными агентами стали экс-депутат муниципального образования (МО) №72 Владимир Волохонский*, покинувший страну в марте 2022 года, и бывший депутат МО "Ульянка" Никита Кириллов**. Он был лишен мандата в марте 2024 года.

В ведомстве отмечается, что Волхонский* "распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти РФ решениях и проводимой ими политике, участвовал в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов". Кириллов** признан иностранным агентом по этой же причине.

Ранее в реестр иностранных агентов внесли депутата Законодательного Собрания Петербурга Бориса Вишневского***.

Фото: Федеральная нотариальная палата

* Признан Министерством юстиции РФ иностранным агентом.

** Признан Министерством юстиции РФ иностранным агентом.

*** Признан Министерством юстиции РФ иностранным агентом.