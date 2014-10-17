Во время презентации книги о Сандармохе Интерьерный театр Петербурга посетила полиция

Согласно заявлению гражданина Е. Е. Семенова, в учреждении проводилось "оппозиционное мероприятие" с "иностранными агентами".

В субботу, 25 ноября, в Интерьерном театре Петербурга на Невском проспекте состоялась презентация книги Ирины Флиге о Сандармохе – мемориальном комплексе в Карелии, где расстреляли более 6 тыс. жертв террора Сталина. На встречу приехал наряд полиции, сообщил депутат ЗакСа Борис Вишневский в своем телеграм-канале.

Согласно заявлению гражданина Е. Е. Семенова, в учреждении проводилось "оппозиционное мероприятие" с "иностранными агентами".

Никаких "агентов" полиция найти не может (поскольку их нет), но и уходить отказывается. Хочет изъять одну книгу для якобы "проверки". И переписывает данные собравшихся. Борис Вишневский, депутат ЗакСа Петербурга

Спустя час правоохранители покинули театр и изъяли одну книгу, которую издали в 2019 году, "для проверки" по просьбе центра "Э". Вишневский добавил, что никаких претензий к организаторам и участникам не предъявлено.

Ранее депутат ЗакСа рассказывал о том, что в Петербурге не планируют распространять льготный тариф "60 минут" на поездки в метро.

Фото: Afisha.ru