Метро Петербурга не включат в тариф "60 минут"

Борис Вишневский готовит второе обращение уже губернатору Александру Беглову.

В Петербурге не планируют распространять льготный тариф "60 минут" на поездки в метро. Об этом рассказал депутат ЗакСа Борис Вишневский, ссылаясь на ответ на свой запрос вице-губернатору Кириллу Полякову.

Предложение о распространении действия тарифа "60 минут" на случаи, когда поездка предполагает пересадку в течение часа с наземного транспорта в метро и обратно, Вишневский направил в Смольный в начале ноября. Многие пассажиры, по словам депутата, пользуются схемой "метро – автобус (троллейбус, трамвай)" и наоборот и должны платить 49 рублей в метро, 44 рубля – в наземном транспорте.

Сейчас по этому тарифу для пользователей "Подорожником" стоимость первой поездки на общественном транспорте составляет 44 рубля, второй – 10 рублей, а третья и последующие бесплатны.

Борис Вишневский готовит второе обращение уже губернатору Александру Беглову.

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Фото: Piter.TV; Телеграм / ВишНевскоеВремя