Блокадникам и ветеранам ВОВ в Петербурге предложили занятия по самбо и дзюдо

Кроме того, им подарили пледы, одеяла, подушки и постельное белье.

Сотрудники муниципального округа №78 в Петербурге вместе с поздравлениями в преддверии 80-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады предложили ветеранам войн, блокадникам и труженикам тыла пойти бесплатно на занятия по самбо, дзюдо, настольному теннису и театральному искусству. Об этом сообщил депутат городского ЗакСа Борис Вишневский в своем tg-канале 25 января.

Работники муниципалитета подарили ветеранам Великой Отечественной войны и пережившим блокаду Ленинграда пледы, одеяла, подушки и постельное белье. Кроме того, они прислали расписание бесплатных кружков. При этом тому, кто отправил эти фото Борису Вишневскому, 92 года.

Душой ветераны, конечно, не стареют, но годы еще никому здоровья не прибавляли. И думаю, что это предложение они расценят, в лучшем случае, как неудачную шутку. Борис Вишневский, депутат ЗакСа Петербурга

Ранее мы рассказывали о том, что на Международном съезде в Петербурге встретились 130 блокадников.

Фото: Telegram / ВишНевскоеВремя