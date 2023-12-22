На Международном съезде в Петербурге встретились 130 блокадников

Дети блокады не виделись 3 года.

В четверг, 25 января, в Петербурге прошел XXIX съезд Международной ассоциации общественных организаций блокадников. В город прибыли 130 жителей Ленинграда на празднование юбилея Победы, пишет телеканал "Санкт-Петербург".

В Петербург приехали дети блокадного Ленинграда, которые живут сейчас в Казахстане, Эстонии, Германии и Белоруссии. Стали известны истории некоторых из них.

Рудольф Рот был в городе во время самой суровой блокадой зимы. Он сообщил, что от голода погибли родители. Позже мальчика передали в детский дом, произошла эвакуация. Только после войны он вернулся в Ленинград, но спустя время переехал в Эстонию.

Мне бы хотелось побывать в родном доме, в котором погибли родители. Единственное воспоминание, которое осталось у меня с этого периода, когда отец нес меня на руках, где-то осенью 1941 года, и как несколько военных за веревочку несли дирижабль. Рудольф Рот, житель блокадного Ленинграда

Елизавета Перепечнеко тоже осталась одна в осажденном городе. Ей помогали выжить соседи и работники детского сада.

Спасали чужие люди, я заболела когда в детском саду, наша завхоз отнесла меня на спине в больницу. Елизавета Перепечнеко, жительница блокадного Ленинграда

Дети блокады не виделись 3 года, традицию съездов прерывала пандемия коронавируса. На встрече находились губернатор Александр Беглов, депутат ЗакСа Александр Бельский, вице-губернатор Наталья Чечина. Заседание завершилось вручением почетных знаков.

Ранее на Piter.TV: мероприятия в честь освобождения Ленинграда от блокады пройдут на стенде Петербурга на ВДНХ.

Фото: телеканал "Санкт-Петербург"