Мероприятия в честь освобождения Ленинграда от блокады пройдут на стенде Петербурга на ВДНХ

Самым интересным экспонатом является исторический полевой телефон, которым можно воспользоваться. Снимая трубку, каждый желающий сможет послушать "Повести блокадного Ленинграда".

На выставке "Россия" открылся стенд, посвященный блокаде Ленинграда. В честь 81-летия прорыва блокады Ленинграда и 80-летия полного освобождения города на стенде Санкт-Петербурга на ВДНХ будут проводиться мероприятия, на которых посетители узнают много важных фактов о подвиге ленинградцев в годы Великой Отечественной войны.

На стенде можно изучить макет нового Музея блокады Ленинграда. На нем можно найти фондохранилище и реставрационный блок, библиотеку, институт истории обороны и блокады Ленинграда, образовательный центр, молодежный медиа-центр и театральную площадку. Самым интересным экспонатом является исторический полевой телефон, которым можно воспользоваться. Снимая трубку, каждый желающий сможет послушать "Повести блокадного Ленинграда".

Кроме того, в экспозицию вошли подлинники и копии экспонатов Музея обороны и блокады Ленинграда. Посетители смогут рассмотреть копии карточек на хлеб, увидеть вещи советского солдата, прочитать дневники ленинградцев.

В рамках проекта "Расскажи мне о войне", организованного Историческим парком "Россия – моя история" в Санкт-Петербурге, будет представлена карта школьных музеев города. Эта карта поможет познакомиться с экспонатами небольших музеев города и узнать интересные истории их создания.

Ранее мы писали, что в Петербурге 27 января пройдет концерт "Блокада. Помнить вечно".

Видео: Telegram / Россия – Моя история" Санкт-Петербург