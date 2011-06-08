Международные съезды блокадников решено возобновить в Петербурге

В встрече первой встрече после пандемии примут участие блокадники из Казахстана, Киргизии, Эстонии, Финляндии, Белоруссии и Германии.

Съезд Международной ассоциации общественных организаций блокадников города-героя Ленинграда снова будут проводить в городе на Неве после трёхлетнего перерыва, который был вызван пандемией. Об этом заявила председатель городского комитета по социальной политике Елена Фидрикова в рамках заседания Смольного.

По словам чиновницы, во встрече примут участие блокадники из Казахстана, Киргизии, Эстонии, Финляндии, Белоруссии и Германии.

В общей сложности ассоциация объединяет примерно 40 тыс. жителей блокадного Ленинграда. Фидрикова отметила, что пленарное заседание XXIX съезда при участие более сотни делегатов традиционно запланировано на 25 января.

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Фото: Piter.TV