Петербург провёл свыше 500 массовых мероприятий за год

В комитете по развитию туризма отметили значительный рост популярности событийного туризма, включая мероприятия под открытым небом.

В 2023 году в Северной столице прошло более 500 мероприятий, включая культурно-познавательные и деловые события. Об этом пишет spb.aif.ru, ссылаясь на пресс-службу Городского комитета по развитию туризма.

Кроме того, по данным ведомства, за последние два года доля событийных мероприятий в Петербурге увеличилась на 30%.

В комитете отметили значительный рост популярности событийного туризма, включая мероприятия под открытым небом. Также туристов все больше привлекают новые локации в городе: привлекательным становится и формат интерактива, позволяющий путешественникам получить новый опыт.

Ранее мы сообщили о том, что Смольный заявил о подготовке 233 мероприятий к 80-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

Фото: Piter.TV