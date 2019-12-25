Смольный заявил о подготовке 233 мероприятий к 80-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады

В частности, запланирована выплата пособий и почётного знака "В честь 80-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады". Его получат более 60 тыс. человек.

Губернатор Северной столицы Александр Беглов рассказал о подготовке города к 81-ой годовщине прорыва блокады Ленинграда и 80-ой годовщине полного освобождения от фашистской блокады во время Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г. Тема была поднята на заседании городского правительства.

По словам градоначальника, всего в Петербурге запланировано проведение 233 мероприятий, связанных с памятными датами. Кроме того, запланирована выплата пособий и почётного знака "В честь 80-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады". Его получат более 60 тыс. человек.

На данный момент в городе проживает почти 58 тыс. ветеранов: городское правительство намерено уделить особое внимание блокадникам, которые прибудут из других регионов и стран.

Ранее мы сообщили о том, что экспорт товаров из Петербурга в дружественные страны стал больше на 88%.

Фото: Piter.TV