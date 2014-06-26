Экспорт товаров из Петербурга в дружественные страны стал больше на 88%

В том числе, речь идёт и об экспорте в государства СНГ.

За первые 6 месяцев 2022 года произошло значительное увеличение экспорта из Северной столицы в дружественные страны, включая государства СНГ. Такие данные губернатор Александр Беглов привёл главе Кабмина РФ Михаилу Мишустину в ходе выставки-форума "Россия", информирует пресс-служба Смольного.

По данным властей города, в настоящее время интересы более ста компаний из Петербурга представлены в странах СНГ. Объём товарооборота с этими государствами в 2022 году составил около $5,5 млрд. Сейчас показатель увеличился на 9%.

Благодаря таким достижениям в экономике, Северная столица заняла лидирующую позицию в списке российских регионов.

Ранее мы сообщили о том, что торговый оборот между Петербургом и Узбекистаном набирает обороты.

Фото: Piter.TV