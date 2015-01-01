Торговый оборот между Петербургом и Узбекистаном набирает обороты

Всего показатель оценён в $248,8 млн.

По итогам первых шести месяцев 2023 года торговый оборот между Петербургом и Узбекистаном увеличился на 33%. Такие данные прозвучали в ходе рабочей встречи губернатора Александра Беглова и заместителя мэра Ташкента Шарофа Рахманова, информирует пресс-служба Смольного.

Во время мероприятия руководители обсудили вопросы экономического сотрудничества между регионами. На данный момент торговые отношения продолжают демонстрировать стабильную и положительную динамику. Всего товарооборот оценён в $248,8 млн.

Напомним, в ноябре 2022 года Северная столица подписала с узбекскими партнёрами дорожную карту, согласно которой города будут сотрудничать в таких областях, как торговля, экономика, наука и технологии, в течение ближайших трёх лет.

Ранее мы сообщили о том, что бюджет Территориального фонда ОМС увеличили в Петербурге.

Фото: Правительство Петербурга