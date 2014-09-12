Бюджет Территориального фонда ОМС увеличили в Петербурге

Инициатива связана с принятием федеральных решений о предоставлении межбюджетных трансфертов в размере 115,5 млн рублей.

Губернатор Северной столицы Александр Беглов утвердил изменения в бюджет Территориального фонда обязательного медицинского страхования (ОМС) города на 2023 год. Об этом информирует пресс-служба Смольного.

Инициатива связана с принятием федеральных решений о предоставлении межбюджетных трансфертов в размере 115,5 млн рублей. Средства направлены на совместное финансирование расходов медицинских организаций, а также зарплаты врачей и среднего медицинского персонала.

Также в бюджете предусмотрены дополнительные средства в размере 1,9 млн рублей на выплаты медицинским работникам, которые осуществляют осмотры на предмет онкологических заболеваний в ходе проведения диспансеризации и профилактических медосмотров.

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Фото: пресс-служба МФЦ