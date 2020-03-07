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На новогодних праздниках в Петербурге усилят меры безопасности
Вчера, 23:44
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На новогодних праздниках в Петербурге усилят меры безопасности

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В общегородской план подготовки к праздникам по предложениям комитетов и районных администраций включено 290 мероприятий.

В Смольном 13 декабря губернатор Александр Беглов провел заседание антитеррористической комиссии Петербурга и оперативного штаба. В нем приняли участие руководители исполнительных органов государственной власти и территориальных управлений федеральных органов исполнительной власти. Об этом рассказали в пресс-службе городской администрации.

Градоначальник отметил, что обстановку в городе контролируют. 

В поле зрения необходимо постоянно держать объекты критически важной инфраструктуры, места массового пребывания людей, транспортные узлы, предприятия оборонно-промышленного и топливо-энергетического комплексов.

Александр Беглов, губернатор Петербурга

Кроме того, на встрече обсудили вопросы обеспечения безопасности в Новый год и Рождество. В общегородской план подготовки к праздникам по предложениям комитетов и районных администраций включено 290 мероприятий. Из них 90% проведут в музеях, театрах, библиотеках, досуговых центрах, учреждениях образования и спортивных комплексах. 

Новогодняя программа требует особой защищенности и усиления мер безопасности на социально значимых объектах и в местах массового пребывания людей.

Александр Беглов, губернатор Петербурга

Охрану порядка в новогодние праздники усилят и власти Ленобласти.

Фото: Piter.TV

Теги: новый год и рождество, усиление мер безопасности
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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