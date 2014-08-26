Факелы Ростральных колонн в Петербурге зажгут в новогоднюю и рождественскую ночи

Кроме того, с 30 декабря по 8 января в вечернее и ночное время включат праздничную подсветку Троицкого моста и моста Бетанкура.

В Новый год и Рождество в Петербурге на Васильевском острове зажгут факелы Ростральных колонн. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного 30 декабря.

Зажжение факелов Ростральных колонн – одна из самых красивых традиций Санкт-Петербурга. Огни над Невой загораются в честь важных дат и событий в истории города и страны, а также в праздники. Александр Беглов, губернатор Петербурга

Факелы колонн будут гореть в новогоднюю ночь с 23:55 31 декабря до 00:20 1 января. Кроме того, их зажгут 1 января с 02:55 до 03:15.

В Рождественский сочельник пламя на Ростральных колоннах загорится в 23:55 6 января до 00:30 7 января.

С 30 декабря по 8 января в вечернее и ночное время включат праздничную подсветку Троицкого моста и моста Бетанкура. Специалисты планируют менять сценарии светового оформления переправ, что позволит провести тестирование и настроить новую систему управления, которую установили совсем недавно.

Праздничного настроения добавят и салюты. Ранее мы рассказывали, в каких районах их можно запускать.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)