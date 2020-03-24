В День энергетика Троицкий мост и мост Бетанкура засияли синевой

Современные светильники могут менять цвет и работать в разных режимах, создавая праздничную атмосферу.

Сегодня, 21 декабря, в России отмечают День энергетика. В честь праздника Троицкий мост и мост Бетанкура засветились синими огоньками. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по энергетике.

Специалисты завершили работы по реконструкции архитектурно-художественной подсветки Троицкого моста. В этом году переправа отмечает свое 120-летие. На объекте в течение полугода модернизировали светотехническое оборудование. Энергетики установили свыше 1,1 светодиодных светильников, которыми можно управлять в дистанционном режиме.

Кроме того, подошли к концу работы по монтажу подсветки на мосту Бетанкура. Подсветка моста включает более 1,3 светодиодных энергосберегающих светильников и прожекторов. Светотехническое оборудование находится на нижнем карнизе моста со стороны воды, световой акцент сделан на вантах и пилонах.

Современные светильники могут менять цвет и работать в разных режимах, создавая праздничную атмосферу. Работы были выполнены в рамках программы взаимодействия Правительства Санкт-Петербурга и ПАО "Газпром".

Ранее на Piter.tv: в этом году новое освещение получили 60 объектов Петербурга.

Фото: Telegram / Комитет по энергетике