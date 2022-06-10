  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В этом году новое освещение получили 60 объектов Петербурга
Сегодня, 13:33
150
mapero Добавить в Яндекс.Новости

В этом году новое освещение получили 60 объектов Петербурга

0 0

Современная художественная подсветка украсила 13 фасадов зданий.

Сегодня, 21 декабря, в России отмечают День энергетика. В этом году новое освещение получили 60 объектов Петербурга, сообщили в tg-канале правительства города. 

Современная художественная подсветка украсила 13 фасадов зданий. Губернатор Северной столицы Александр Беглов поблагодарил специалистов за плодотворную и бесперебойную работу. Он пожелал всем причастным к празднику крепкого здоровья, благополучия, новых успехов. 

В Петербурге находится один из крупнейших инженерно-энергетических комплексов. Более 45 тысяч специалистов непрерывно обеспечивают жителей водой, теплом, газом и светом. Город на Неве считается  газомоторной столицей России, ведь здесь работает  крупнейший автобусный парк на природном газе. 

Ранее на Piter.tv: на новогодних праздниках в Петербурге будут работать более тысячи участковых врачей.

Фото: Telegram / Правительство Санкт-Петербурга

Теги: освещение, подсветка, энергетики
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии