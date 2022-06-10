Современная художественная подсветка украсила 13 фасадов зданий.

Сегодня, 21 декабря, в России отмечают День энергетика. В этом году новое освещение получили 60 объектов Петербурга, сообщили в tg-канале правительства города.

Современная художественная подсветка украсила 13 фасадов зданий. Губернатор Северной столицы Александр Беглов поблагодарил специалистов за плодотворную и бесперебойную работу. Он пожелал всем причастным к празднику крепкого здоровья, благополучия, новых успехов.

В Петербурге находится один из крупнейших инженерно-энергетических комплексов. Более 45 тысяч специалистов непрерывно обеспечивают жителей водой, теплом, газом и светом. Город на Неве считается газомоторной столицей России, ведь здесь работает крупнейший автобусный парк на природном газе.

Ранее на Piter.tv: на новогодних праздниках в Петербурге будут работать более тысячи участковых врачей.

Фото: Telegram / Правительство Санкт-Петербурга