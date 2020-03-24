На новогодних праздниках в Петербурге будут работать более тысячи участковых врачей

Также в праздничные дни будет организована работа 36 травматологических пунктов.

В течение всех новогодних праздников в Петербурге ежедневно будут работать более тысячи участковых врачей. Работа всех поликлиник и поликлинических пунктов (112 взрослых и 82 детских) будет организована усиленным дежурным составом медицинского персонала по специальному графику. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

Также в праздничные дни будет организована работа 36 травматологических пунктов в составе районных поликлиник. По плану в городе будут дежурить 502 бригады скорой помощи, в том числе 35 реанимационных бригад. Приемные отделения стационаров также готовы к оказанию экстренной медицинской помощи петербуржцам и гостям города.

Ранее Мариинская больница запретила посещение пациентов. Запрет связан со всплеском заболеваемости коронавирусом, гриппом и ОРВИ. Соответствующее постановление Главного государственного санитарного врача Петербурга вступило в силу 20 декабря.

Фото: Piter.tv