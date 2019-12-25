  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Мариинская больница запретила посещать пациентов
Сегодня, 16:39
61
mapero Добавить в Яндекс.Новости

Мариинская больница запретила посещать пациентов

0 0

В учреждении все должны носить маски.

Мариинская больница закрыла посещение пациентов. Запрет связан со всплеском заболеваемости коронавирусом, гриппом и ОРВИ. Соответствующее постановление Главного государственного санитарного врача Петербурга вступило в силу 20 декабря.Об этом сообщили на странице учреждения в соцсети "ВКонтакте".

Посещать можно тяжелобольных и лежащих пациентов. За ними могут ухаживать родственники. Но помогать больному может только один посетитель. Для этого ему необходимо получить пропуск.

Кроме того, в учреждении все должны носить маски. Кроме того, использовать СИЗ (маски) нужно "при организации и проведении массовых новогодних, спортивных, культурных мероприятий" работникам организаций и учреждений.

Ранее на Piter.tv: в Петербурге количество госпитализаций людей с вирусными инфекциями увеличилось почти на 25 процентов.

Подписывайтесь на наши страницы в "ВКонтакте" и Telegram! Чтобы узнавать интересные городские новости одними из первых.

Фото: ВКонтакте / Мариинская больница

 

Теги: всплеск заболеваемости, мариинская больница, посещения больных
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии