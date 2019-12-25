В Петербурге 22 августа зажгут факелы на Ростральных колоннах

Ростральные колонны озарят небо города 22 августа с 20:50 до 23:30.

В День Государственного флага России в Петербурге будут зажжены факелы на Ростральных колоннах, а городские переправы окрасятся в цвета триколора. Об этом рассказали в Комитете по энергетике.

Ростральные колонны озарят небо города 22 августа с 20:50 до 23:30. Художественная подсветка мостов Бетанкура, Дворцового и Троицкого в цветах национального триколора включится с 20:50 и продолжит гореть до раннего утра 23 августа. Белый, синий и красный цвета создадут в городе торжественную атмосферу, украсят акваторию Невы.

Для ежедневной подсветки трех городских мостов задействовано 3 200 светодиодных приборов.

В выходные шоу "Поющие мосты" посвятят Дню государственного флага РФ.

Фото: Telegram/ Комитет по энергетике