В выходные шоу "Поющие мосты" посвятят Дню государственного флага РФ

В предстоящие выходные музыкальное шоу "Поющие мосты", проводимое изданием "Петербургский дневник", посвятит свое выступление празднованию Дня государственного флага Российской Федерации, отмечаемому ежегодно 22 августа.

Мероприятие начнется традиционным гимном "Великому городу" из балетов Рейнгольда Глиэра в 1:10 утра. В честь юбилея композитора Вениамина Баснера, автора многочисленных патриотичных произведений, специально для слушателей впервые прозвучит архивная версия песни "С чего начинается Родина" в исполнении Иосифа Кобзона. Затем последует произведение Петра Чайковского "Времена года. Август", исполненное Государственным академическим симфоническим оркестром СССР под руководством Евгения Светланова.

Шоу "Поющие мосты" стартовало в Петербурге в 2016 году и приобрело огромную популярность, собрав более 20 миллионов зрителей за восемь лет существования. Мероприятие включено в топ-25 культурных событий города, поддерживаемых Комитетом по развитию туризма.

Так, в прошлом году Дворцовый мост стал центром притяжения, пропев свои музыкальные строки в течение 46 ночей, продемонстрировав зрителям 24 уникальные лазерные инсталляции и исполнив свыше 500 минут классических композиций отечественных авторов, от Чайковского и Мусоргского до Шостаковича и Петрова.

Фото: Piter.TV