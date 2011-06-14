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Для выпускников 28 июня зажгутся факелы Ростральных колонн

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Огонь можно будет увидеть и сегодня во время генеральной репетиции с 21:00 до 01:00.

Факелы Ростральных колонн зажгутся в Петербурге в день праздника выпускников "Алые паруса", 28 июня. Об этом рассказали в городском комитете по энергетике. 

Отмечается, что бриг "Россия" который стал символом мероприятия", пройдет по Неве, минуя главную достопримечательность стрелки Васильевского острова. Огонь можно будет увидеть и сегодня во время генеральной репетиции с 21:00 до 01:00. 

Ранее мы сообщили о том, что петербуржцев предупредили о продаже фальшивых билетов на "Алые паруса". Их стоимость составляет порядка 15 тыс. рублей. 

Видео: пресс-служба комитета по энергетике Петербурга 

Теги: алые паруса, ростральные колонны
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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