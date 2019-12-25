Факелы Ростральных колонн зажгут в Петербурге в ночь на 25 июня

Огонь будет полыхать в связи с подготовкой к проведению "Алых парусов".

В Петербурге зажгут факелы Ростральных колонн с 23:00 24 июня по 02:00 25 июня. Об этом рассказали в городском комитете по энергетике.

Огонь будет полыхать в связи с подготовкой к проведению праздника выпускников "Алые паруса". Само мероприятие состоится в ночь с 28 на 29 число.

Напомним, по приглашению губернатора Александра Беглова фестиваль посетят иностранные делегации. Участие подтвердили представители девяти стран, среди них – Венесуэла, Белоруссия, Молдова, Узбекистан, Киргизия, Абхазия, Вьетнам, страны Африки и Куба.

Ранее на Piter.TV: демонтаж контактной сети проходит на Дворцовом мосту перед "Алыми парусами".

Фото: пресс-служба комитета по энергетике Петербурга