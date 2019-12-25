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Факелы Ростральных колонн зажгут в Петербурге в ночь на 25 июня
Сегодня, 16:21
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Факелы Ростральных колонн зажгут в Петербурге в ночь на 25 июня

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Огонь будет полыхать в связи с подготовкой к проведению "Алых парусов".

В Петербурге зажгут факелы Ростральных колонн с 23:00 24 июня по 02:00 25 июня. Об этом рассказали в городском комитете по энергетике. 

Огонь будет полыхать в связи с подготовкой к проведению праздника выпускников "Алые паруса". Само мероприятие состоится в ночь с 28 на 29 число. 

Напомним, по приглашению губернатора Александра Беглова фестиваль посетят иностранные делегации. Участие подтвердили представители девяти стран, среди них – Венесуэла, Белоруссия, Молдова, Узбекистан, Киргизия, Абхазия, Вьетнам, страны Африки и Куба. 

Ранее на Piter.TV: демонтаж контактной сети проходит на Дворцовом мосту перед "Алыми парусами". 

Фото: пресс-служба комитета по энергетике Петербурга 

Теги: алые паруса, ростральные колонны
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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