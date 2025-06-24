Демонтаж контактной сети проходит на Дворцовом мосту перед "Алыми парусами"

Параллельно готовится временное отключение контактной сети (без демонтажа) на Троицком мосту.

В ночь с 25 на 26 июня в Санкт-Петербурге временно демонтирована контактная сеть на Дворцовом мосту для подготовки к традиционному городскому празднику "Алые паруса", пишет "Петербургский дневник" со ссылкой на пресс-службу СПб ГУП "Горэлектротранс".

Рабочие снимут около 320 метров контактных линий и 600 метров подвеса контактной сети. Демонтаж выполняется ночью, чтобы минимизировать влияние на транспортное сообщение в дневное время. Контактную сеть снимают ради монтажа осветительного оборудования и пиротехнических установок на разведенном участке Дворцового моста, которые станут частью красочного светозвукового представления, разъяснил сотрудник Горэлектротранса.

Операцию будут проводить четыре специализированные машины-автовышки Энергохозяйства ГЭТ на шасси грузовиков МАЗ, оборудованные гидравлическими подъёмниками. Машины расположены с обеих сторон разведения моста для удобного демонтажа контактных сетей.

Дополнительно привлечена машина-вышка "Телескоп" на базе грузового автомобиля КамАЗ, обладающая выдвижной платформой без водительской кабины. Такая техника используется для доступа к труднодоступным местам, например, под мостовыми конструкциями, где обычная автовышка оказывается неэффективна. С помощью специальной конструкции снимается подвеска линии электропередач, куда прикрепляются контактные провода.

Параллельно готовится временное отключение контактной сети (без демонтажа) на Троицком мосту. Восстанавливать контактную сеть на Дворцовом мосту планируют утром 29 июня, одновременно подключив линию на Троицком мосту.

Следует учитывать, что изменения затронут трамвайные маршруты № 3, 6, 16 и троллейбусные маршруты № 1, 3, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 17, 18, 22, 28, 31. Трамваи перестанут ходить по Троицкому мосту с полуночи 25 июня до полудня 28 июня, возобновляя движение лишь частично после обеда 29 июня. Трамвайное движение на Дворцовом мосту ограничат с утра 25 июня до вечера 27 июня и снова остановят ранним утром 28 июня.

Троллейбусное движение приостановят на Благовещенском мосту с вечера 27 июня до открытия движения утром 29 июня, а на Дворцовом мосту оно прекратится с утра 25 июня до позднего вечера 27 июня и вновь ненадолго прервётся утром 28 июня. Дополнительную информацию о временных изменениях маршрутов можно посмотреть в Telegram-канале Горэлектротранса.

Ранее мы сообщили о том, что около 500 школьников из других стран побывают на "Алых парусах".

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)