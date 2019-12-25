Около 500 школьников из других стран побывают на "Алых парусах"

Участники программы смогут насладиться обширной культурной программой.

Примерно 500 учеников школ из-за рубежа, представляющих Абхазию, Белоруссию, Киргизию, Молдавию, Узбекистан, Кубу, Венесуэлу и африканские государства, присоединятся к празднованию выпускного бала "Алые паруса" в Петербурге.

Эта информация была озвучена в пресс-релизе Комитета по внешним связям администрации города, опубликованном информационным агентством ТАСС.

Пресс-служба подчеркнула, что приглашение иностранным учащимся направлено лично губернатором Александром Бегловым. Участники программы смогут насладиться обширной культурной программой, включающей мероприятия профессионального ориентирования, культурные события и акции патриотической направленности, реализованные в рамках специального проекта "Петербургские международные молодёжные смены".

Ранее мы сообщили о том, что разрешение на благоустройство набережной для "Алых парусов" выдали в Петербурге.

Фото: Piter.TV