Разрешение на благоустройство набережной для "Алых парусов" выдали в Петербурге

Так, на территории набережной Лейтенанта Шмидта, напротив домов №19 и №20 на Васильевском острове, планируется установить шатровую конструкцию.

ГАТИ Петербурга предоставила разрешение на установку праздничных конструкций и временные ограждения в связи с проведением торжества "Алые паруса".

Так, на территории набережной Лейтенанта Шмидта, напротив домов №19 и №20 на Васильевском острове, планируется установить шатровую конструкцию.

Помимо этого, на Дворцовую набережную будут доставлены шатры, звуковой и осветительный комплексы, дизельные генераторы, мобильные телевизионные установки и съёмочная аппаратура.

Ранее мы сообщили о том, что три пляжа в Курортном районе откроют до 1 августа после реконструкции. Будущие зоны отдыха получат новые элементы инфраструктуры, создадут комфортную обстановку для досуга, обустроят зелёные зоны и оборудуют удобные пространства для прогулок у воды. Каждый из новых пляжей будет особенным и привлекательным для гостей и жителей района. Напомним, что в 2024 году аналогичные реконструкции уже прошли на пляжах Северный, Дюны и Ласковый. Планируется, что в следующем, 2026 году, обновление ждёт пляжи Чудный и Новый.

Фото: Piter.TV