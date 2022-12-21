МЧС опубликовало список мест, где в Петербурге можно запускать салюты

Главное управление МЧС России по г. Санкт-Петербургу публикует список площадок, подготовленных для безопасного запуска фейерверков и салютов.
– Площадка напротив дома 108, корп. 1 по пр. Луначарского;
– Парк строителей между домами 14 и 20 по Искровскому пр;
– Аллея славы пожарным г. Санкт-Петербург, ул. Прибрежная, д.9;
– Канонерский остров сквер северо-западнее дома № 7 лит. А;
– Комсомольский сквер на ул. Зенитчиков между пр. Стачек и Краснопутиловской ул.;
– Центральная аллея (Батарейная дорога) Приморского парка Победы (площадь у фонтана), г. Санкт-Петербург, Крестовский пр., д. 23;
– Дубковский пляж, Санкт-Петербург, г. Сестрорецк;
– Золотой пляж, Санкт-Петербург, г. Зеленогорск;
– Парк Авиаторов г. Санкт-Петербург, Новоизмайловский пр., д. 11;
– Пулковский парк (Парк Городов Героев) г. Санкт-Петербург. Московского ш., д. 1;
– Морская набережная за гостиницей "Прибалтийская", г. Санкт-Петербург, ул. Кораблестроителей, д. 14, лит. А;
– парк "Декабристов" г. Санкт-Петербург, парк Декабристов;
– Земельный участок 1, ул. Шкапина;
– Парк Героев-Пожарных г. Санкт-Петербург, Южное шоссе, д. 55;
– Сквер Воинов-Освободителей (на Загребском бульваре, между Дунайским пр. и ул. Димитрова);
– Парк "Озеро Долгое" г. Санкт-Петербург, вдоль Ольховой улицы между улицей Маршала Новикова и проспектом Королёва;
– Сад на Неве, г. Санкт-Петербург, Смольная набережная, д. 12;
– Парк "Малиновка", г. Санкт-Петербург, пр. Косыгина, д. 7;
– Парк "Полюстровский", г. Санкт-Петербург, пр. Металлистов, д. 76;
– Парк "Заневский", г. Санкт-Петербург, ул. Гранитная, д. 2;
– пос. Стрельна, площадка, расположенная с северной стороны от ул. Нижняя дорога на перекрестке ул. Нижняя дорога, Стрельнинская ул., Сосновая аллея;
– г. Петергоф, сквер, ограниченный улицами Разводная, Озерковая, Самсониевским водоводом и Эрлеровским бульваром, со стороны ул. Озерковая;
– г. Петергоф, территория, расположенная с юго-восточной стороны пересечения ул. Ботанической и ул. Шахматова;
– г. Ломоносов, территория, расположенная с юго-восточной стороны пересечения ул. Федюнинского и Ораниенбаумского проспекта;
– Берег Парка Культуры и Отдыха г. Колпино, на острове Чухонка;
– Территория парка "Зима-Лето" п. Металлострой, ул. Богайчука;
– Стадион "Парус" п. Понтонный, Лагерное шоссе;
– Сквер рядом с улицей Магазейная г. Пушкин;
– Муниципальное образование пос. Александровская (возле пруда и ж/д вокзала);
– Сквер Николая Ивасюка, Муниципальное образование п. Шушары;
– Пулковское отделение, угол ул. Сарицкой и ул. Переведенской;
– Московская Славянка, тупик улицы Полоцкой у дома 14;
– Московская Славянка, тупик улицы Северская у дома 40;
– Посёлок Ленсоветовский, пустырь западнее дома 13;
– Муниципальное образование Павловск, пер. Песчаный;
– Южно-Приморский парк (площадка у фонтанного комплекса в 70 м от Петергофского шоссе и 160 м от ул. Доблести);
– Парк 300-летия образования Красного Села ул. Освобождения, напротив дома 25;
– Земельный участок, ограниченный Цитадельским шоссе, ул. Литке и зданием ФОК (ул. Литке, д.10);
– Пляж Верхнего Суздальского озера.
Фото: pxhere
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