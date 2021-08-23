“Петарды их убивают”: в преддверии новогодних праздников зоозащитники попросили петербуржцев отказаться от пиротехники

Из-за салютов и петард погибают птицы, пропадают домашние животные.

В преддверии Нового года зоозащитники фонда "Всякое дыхание" попросили петербуржцев отказаться от фейерверков и другой пиротехники. Волонтер организации Людмила Сушкевич рассказала Piter.tv, что в период праздников в городах снижаются популяции птиц, резко растет число бездомных животных, погибают уличные и домашние кошки и собаки.

По словам волонтера, ночью большинство птиц спит. Залпы салютов пугают их, стаи пытаются улететь подальше от опасного места, но из-за стресса птицы часто теряются и оказываются еще ближе к источнику "веселья". Зоозащитница напомнила, что в прошлом году в Италии после новогодних праздников пошел "дождь" из крылатых. Международная организация защиты животных заявила, что гибель птиц может быть связана с громкостью фейерверков. По предварительным данным, многие из них погибли от разрыва сердца.

Кроме того, из-за салютов часто домашние животные превращаются в бездомных. Из-за резких громких звуков и ярких вспышек собаки, находящиеся на прогулке, переживают серьёзный стресс. Напуганные животные срываются с поводка и бегут прочь. После Нового года в соцсетях появляется большое количество объявлений о сбежавших питомцах, добавила Людмила Сушкевич.

Моя знакомая гуляла со своей собакой на поводке. Кто-то рядом запустил салют, а пес резко дернулся от испуга в сторону, хозяйка не смогла удержать поводок. Животное искали очень долго. Владельцы понимали, что домашняя собака долго не протянет на морозе, в голоде и без заботы. Кроме того, поводок мог где-то зацепиться. Пса нашли только через несколько месяцев. За это время животное сбила машина. Лечение не помогло, собака умерла. Подобных историй очень много. Людмила Сушкевич, волонтер фонда "Всякое дыхание"

Зоозащитница также добавила, что даже если в праздники не выходить с животным на улицу, полностью защитить его не выйдет. Питомец испытает серьезный стресс, который отразится на здоровье. Пожилые собаки и коты и вовсе могут умереть от сердечного приступа.

Больше остальных в Новый год страдают бездомные животные. Они и так вынуждены бороться с голодом, холодом и постоянными болезнями. Салюты только ухудшают их эмоциональное состояние, многие кошки и собаки становятся дезориентированными из-за залпов. Они пытаются найти укрытие и попадают под машины, получают ожоги и смертельные травмы от пиротехники. И найти лечение для уличных гораздо сложнее.

Зоозащитники фонда "Всякое дыхание" попросили горожан отказаться от шумного 10-минутного веселья. Они призвали более добродушно относиться к животным уже сегодня, в этом году.

Фото: Pxhere